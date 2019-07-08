Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN



Kadın güçlüdür. Eşini, eşinin ailesiyle birlikte kendi ailesini, işini, işindeki gidişatı planlar. Aynı zamanda evini yönetir, çocuklarının bugününü en doğru ve sağlıklı şekilde sürdürmesi için çabalarken, geleceğini de planlar. Daha dünyaya gelmeden ona meslek bile düşünür ki, diğer detayları siz hesaplayın... Kadının amacı başarmaktır aslında. Çocuğunu iyi yetiştirmeyi başarmak, ailesini bir ve ayakta tutmayı başarmak, varsa işinde en iyisi olmayı başarmaktır amaç... Tarih, birçok buluşa imza atmış başarılı kadınlarla doludur. Devletleri yönetenleri yönetenlerin de kadın olduğunu düşündüğümüzde aslında kadının nasıl da hedef odaklı ve başarılı olmaya kilitlenmiş olduğunu daha kolay anlayabiliriz. Dünyayı değiştiren buluşlara imza atanları da yüzlerce...

Peki başarılı kadınların ortak özelliklerinin ne olduğunu düşündünüz mü hiç?

Ünlü iş kadını Anne Sweeney, başarıyı hedefleyen kadınlara diyor ki: Başarıyı kendinize göre tanımlayın, kendi kurallarınıza göre elde edin ve yaşamaktan gurur duyacağınız bir hayat inşa edin.

Evet, madem böyle diyor Sweeney, başarıyı bir günde elde etmeyen, uzuuuun bir süreç olarak yaşayan kadınların ortak özelliklerine bakalım.



1- Kendilerini eğitirler Başarılı kadınlar ve tabii ki başarılı bütün insanlar bilginin gerçek güç olduğunu iyi bilirler. Onlar finans, iş, pazarlama, tabiat, üretim gibi pek çok önemli alanda bilgi sahibi olmak için zaman ayırır. Boş

zamanlarının çoğunu öğrenerek geçirirler.

2- Hedefleri vardır Hedefler belirler ve bunlara ulaşmak için ellerinden gelenin en iyisini yaparlar. Hedef belirlemek, bir kadının hayatının bir parçasıdır. Çünkü ona yön ve amaç hissi verir, güçlü tutar. En önemli motivasyonlarından biri budur.

3- Organize yaşarlar Uzun vadeli başarıların birçoğu düzen üzerine kuruludur. Planlı olmak, organize yaşamak, günü programlamak da başarılı kadınların olmazsa olmazla-

rındandır.

4- VAZGEÇİLMEZ ARKADAŞLAR En güçlü kadınlar bile bazen kendilerini boğulmuş, çaresiz, yalnız, zayıf hissedebilir. Tüm sorumlulukları dengede tutmaya çalışmak, kişinin ruh sağlığına zarar verebilir. Başarılı kadınların en önemli kozlarından biri de aile bireyleriyle arkadaşlarına sıkı sıkıya bağlılıktır.

5- Rutinleri vardır Başarılı kadınların gün boyunca çalışacakları zamanlarla kendilerine ayıracakları zamanları bellidir. Ne zaman spor yapacaklar, ne zaman alışverişe gidip ne zaman hobilerine zaman ayıracaklarını iyi bilirler. Rutinler, hedeflere sadık kalmak için de güç verir.

6- Kendilerine meydan okurlar Başarısızlık, başarılı kadınları yolundan çevirmez. Bunu yolun bir parçası olarak görürler. Başarısızlığı korku değil, fırsat görüp kendilerine

meydan okurlar. Kendilerine zaman ayırırlar İşkoliklerin bile deşarj olmak için zamana ihtiyacı var. Başarılı kadınlar kendilerine zaman ayırmayı ihmal etmez. Hobiler edinir, yürüyüşe çıkar, doğada gezinirler: Sadece

kendileri için.

7- Kendilerine zaman ayırırlar İşkoliklerin bile deşarj olmak için zamana ihtiyacı var. Başarılı kadınlar kendilerine zaman ayırmayı ihmal etmez. Hobiler edinir, yürüyüşe çıkar, doğada gezinirler: Sadece

kendileri için.

8- Yeni şeyler denerler “Çeşitlilik hayatın baharatı” deyip denerler. Gittikleri yer, tarz değişikliği, saç rengi... Siz de öğle yemeğinde yeni bir yere gitmek, eve yolu biraz uzatarak gitmek gibi küçük adımlarla başlayabilirsiniz.

kimselerle

9- Kıyaslamazlar Özellikle kendilerini kıyaslamazlar başkasıyla. Başarılı kadınlar başka kadınları rakip değil, potansiyel iş ortağı olarak görürler. Diğer kadınlara eşit olarak bakıp, kendilerine saygılarını yüksek tutmak için başkaları hakkında olumlu düşünüp, olumlu konuşurlar.

10- Yardım ederler İş hayatında yardımlaşmanın önemli bir kültür olduğunu bilirler, bunun bir parçası olmaktan mutluluk

duyarlar.

11- Lider ruhludurlar Bu ruh doğuştan gelmez tabii ama her defasında sorumluluk almaya hazır olmak, onları lider ruhlu yapan en önemli özelliklerden biridir.