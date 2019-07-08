Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN



Seyahati seviyorsanız pratik olmak, evinizi sırtınızda taşırken onun altında kalmamak gibi bir mecburiyetiniz var. Yılda en az bir kere tatile çıkıyor olsanız da pratiklik ve az yere çok şey sığdırmak önemli. Hafif bir çantayla yola çıkmanın nasıl avantaj olduğunu, çantaların altında boğulanlara sorun derim... Yani giysiler, ayakkabılar, temel bakım ürünleri, çamaşırlar... Bunları bavulunuza bir santimetrekare alanı bile ziyan etmeden yerleştirmeniz önemli. Pepapp’taki yazıya göre tavsiyeler şöyle:



¥ İhtiyacınız kadar giysi alın. Gideceğiniz yerin, o tarihlerdeki hava durumuna bakın. Soğuk ve yağmurla karşılaşma ihtimaliniz düşükse yanınıza bir eşofman üstü alın. Mümkünse kapüşonlu olsun. Soğuk havaya gidiyorsanız çok sayıda kazak ve pantolonla, sıcak tutacak yardımcı giysiler alın.

¥ Kırışmayan kumaş ürünler seçin. Pantolon, elbise ya da etek... Kırışmayan kumaşlar ya da bir suya tutulduğunda açılabilecek kumaşlar tercih edin.

¥ Büyük bir çantaya giysilerinizi, şarj aletlerinizi, kitaplarınızı, diğer eşyaları ne kadar düzenli yerleştirseniz de 2 gün sonra bavul savaş alanına dönebilir. Bunun için farklı renklerde minik hurçlar alın. Eşyalarınızı gruplandırıp bunlara koyun. İç çamaşırı, çorap, kozmetik ve elektronikler için olmazsa olmaz bu hurçlar.

¥ Yanınıza mutlaka poşet alın. Kirli çamaşırınızı koymak, yiyeceklerinizi korumak için vazgeçilmezdir.

¥ Katlama şekli çok önemli. Rulo hâlinde katlama inanamayacağınız kadar yer kazandırır. Tabii valizin çeşitli bölmelerine göre de değişir bu durum.

¥ Saçınıza, yüzünüze sürdüğünüz ürünleri mini paketler hâlinde alın. Küçük boy diş fırçası ve macunu alın, kremlerinizi minik bölmeli kutucuklara koyun, gerekli hijyenik ürünleri unutmayın.

¥ Mini bir ilk yardım kutusu şart. Nerede olursanız olun, çantada olduğu gibi olmaz. Bir ağrı kesici, yara bandı, oksijenli su gibi. Bu arada sürekli ilaçlarınız varsa unutmayın.