Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Giysiden yiyeceğe, ev eşyasından temizlik maddelerine kadar her şeyi e-Ticaret yoluyla alıyoruz. Alıyoruz almasına da, bu alışlar bağımlılığa dönüşmeden bir şeyler yapmak gerek. Tabii öncesinde alışveriş alışkanlıklarına bakmak gerek. İHA’ya açıklama yapan Tüketim Kültürü Araştırmaları Uzmanı Cihad Doğan, birçok kişinin tüketim bağımlısı olduğundan haberi dahi olmadığını söyledi ve kendinizi tanımak için şu uyarılarda bulundu:

¥ Haftada en az 2 kez alışveriş merkezine gidip ziyaret ediyorsanız, düzenli olarak kredi kartından alışveriş yapıyor ve aldığınız ürünü kullanmıyorsanız tüketim bağımlısı olabilirsiniz.

¥ Küresel indirim günlerinde insanlar indirime girmiş bir ürünü satın alamadığında pişmanlık ve hatta üzüntü yaşıyorsa, bu onun bağımlı olduğunu gösteriyor.

¥ Bilgisayarı açtığımızda karşımıza çıkan alışveriş sitelerine ‘tıklamadan’ geçemiyorsak da bağımlılık yaklaşmış demektir.

¥ Bir şey ihtiyacınız olmasa da alıyorsanız, durum bağımlılık problemi hâline gelmiştir çoktan.

¥ Yapılması gereken ise bir şeyin ucuz ya da pahalı olmasından önce ‘ihtiyacım var mı yok mu’ sorusunu cevaplamak olmalı. O ürünü almazsanız hayatınızda ne eksik kalacak, alırsanız ne katacak; düşünün.