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Boynunuzda şişlik mi var? Aman dikkat, altından çok tehlikeli bir şey çıkabilir...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Boynunuzda şişlik mi var? Aman dikkat, altından çok tehlikeli bir şey çıkabilir...
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Boyun bölgesinde fark edilen şişliklerin tiroit nodülü olabileceğini belirten Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Sinan Arıcı, "Özellikle kadınlarda daha sık görülen bu nodüller bazı durumlarda kansere dönüşebilir. Hastalık genellikle belirti vermeden ilerleyebilir" dedi.

Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Arıcı, tiroit nodülü hakkında açıklamalarda bulundu. Doç. Dr. Arıcı, "Özellikle kadınlarda daha sık görülen bu nodüller bazı durumlarda kansere dönüşebilir. Hastalık genellikle belirti vermeden ilerleyebilir. Düzenli doktor kontrolü ihmal edilmemelidir" şeklinde konuştu.

Tiroit ameliyatlarında gelişen teknolojiyle birlikte cerrahi güvenliğin arttığını ifade eden Doç. Dr. Arıcı, sinir monitörizasyonu sayesinde ses tellerine zarar verme riskinin büyük ölçüde azaldığını belirtti. Doç. Dr. Arıcı, "Bu teknoloji, ameliyat sırasında ses tellerine giden sinirin yerini net şekilde tespit etmemizi sağlıyor. Böylece hem hasta konforu hem de operasyon başarısı artıyor" diye konuştu.

Boynunuzda şişlik mi var? Aman dikkat, altından çok tehlikeli bir şey çıkabilir... - 1. Resim

Belirtilerden bahseden Doç. Dr. Arıcı, "Tiroit bezinde gelişen iyi ya da kötü huylu kitleler olarak tanımlanan tiroit nodüllerinin çoğu belirti vermese de bazı nodüller zamanla büyüyerek yutma güçlüğü, boğazda dolgunluk hissi, ses kısıklığı ve nefes darlığına neden olabiliyor. Boyunda ele gelen her şişliğin ciddiyetle değerlendirilmesi gerekir. Hızlı büyüyen, sert yapılı kitlelerde ya da aile öyküsü bulunan vakalarda mutlaka detaylı inceleme gerekir. Ultrason ve biyopsi ile riskli nodüller belirlenebiliyor" dedi.

"HASTANIN HAYAT KALİTESİNİ GÜVENCE ALTINA ALABİLİYORUZ"

Tiroit ameliyatlarında karşılaşılan en büyük risklerden birinin, ses tellerine giden sinirin zarar görmesi olduğunu belirten Doç. Dr. Arıcı, "Bu sinir zarar görürse hastada geçici veya kalıcı ses kısıklığı, hatta konuşma güçlüğü gibi ciddi problemler ortaya çıkabiliyor. Ancak artık ameliyat esnasında sinir monitörizasyonu kullanarak bu siniri sürekli izliyor, cerrah olarak yerini net biçimde görebiliyoruz. Böylece hem ses tellerini koruyabiliyor hem de hastanın hayat kalitesini güvence altına alabiliyoruz" şeklinde konuştu.

Boynunuzda şişlik mi var? Aman dikkat, altından çok tehlikeli bir şey çıkabilir... - 2. Resim

Tiroit nodüllerinin, özellikle iyot eksikliğinin yaygın olduğu coğrafyalarda daha sık görüldüğünü hatırlatan Doç. Dr. Arıcı, "Ailede tiroit kanseri öyküsü olanlar, sesinde değişiklik yaşayanlar ya da boynunda büyüyen şişlik fark eden kişiler zaman kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurmalıdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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