Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dernek 20 ülke 3 kıtada kurban bağışlarını mazlumlara ulaştıracak. Yurtiçi kurban bağışı kampanyasına katılmak isteyen hayırseverler 1.250 TL hisse bedeli karşılığında kurban bağışlarını ileterek, ihtiyaç sahiplerinin ve ilim talebelerinin sofralarına katkı sağlayacaklar. Afrika ve Asya’nın açlık ile mücadele eden bölgelerinde mazlumlara umut olmak isteyen hayırseverler ise 600 TL hisse bedeli karşılığında hayırlarını iletebilecekler. Vuslat Derneği kurban bağışlarına ait kesim videolarını hayır sahiplerine, kesim akabinde iletecek.

Hayırseverleri ile birlikte birçok hayra imza atan Vuslat Derneği’nin genel koordinatörü Cüneyt Süleymanoğlu Kurban Bayramına dair duygu ve düşüncelerini şu sözlerle belirtti: “Kurban biz müslümanlar için hem bir ibadet, hem de kalben Allah’a yakınlaşmak demek. Allah’a yakınlaşırken mümin kardeşimiz ile de gönül köprüleri kurmak demek. Her sene ,İyiliğe kurban olsun!, diyen hayırseverlerimizin kıymetli desteklerini ihtiyaç sahipleri ve mazlumlar ile buluşturuyoruz. Ülkemiz dahil 20 ülke 3 kıtaya kurban bağışlarını ulaştırıyoruz. Hedefimiz kurulan gönül köprülerinin, iyiliklerin sayısını arttırmak.”