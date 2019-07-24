Düzce’de, sel felaketinin ardından kaybolan 7 kişiden 5’i bulundu. Kaybolan 2 çocuğun arama çalışmalarının devam ettiği Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım ve Uğurlu köylerinde beklenen yağış başladı. Saat 10.30 sıralarında hafif şekilde başlayan yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağış şeklinde, akşam ve gece saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması tahmin ediliyor.
Düzce’de beklenen yağış başladı
24.07.2019 - 12:38 | Son Güncelleme: 24.07.2019 - 12:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Düzce’de, sel felaketinden etkilenen Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım ve Uğurlu köylerinde beklenen yağmur hafif şekilde başladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Düzce,
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