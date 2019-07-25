Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre göre, 3 yaşındaki Yunus Emre K, evde oyun oynadığı sırada yerde bulduğu parayı ağzına attı. Bozuk para boğazına kaçtı. Aniden fenalaşan çocuk ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı. Burada çekilen röntgende küçük çocuğun boğazına metal para kaçtığı anlaşıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından küçük Yunus, boğazında kalan paranın çıkarılması için Bursa'ya sevk edildi. Bursa Şehir hastanesinde yapılan müdahale sonucu paranın çıkarıldığı öğrenildi.