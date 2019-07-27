Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kızılçukur Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oğlu Gürkan Boztaş ile birlikte Kestanelik mevki'indeki tarım arazisinden dönen Hüseyin Boztaş (41), kullandığı 35 K 1124 plakalı traktörün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkarak devrilen traktörün altında kalan Gürkan Boztaş ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Sarıgöl Devlet Hastanesine kaldırılan Gürkan Boztaş, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Alaşehir Devlet Hastanesine sevk edildi. Yoğun bakımda tedavi altına alınan küçük Gürkan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.