Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Karatay ve Selçuklu ilçelerinde uyuşturucu satan ve kullanan kişilere yönelik çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar neticesinde Selçuklu ve Karatay ilçelerinde tespit edilen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında narkotik köpeği 'Oscar'ın da destek verdiği aramalarda bir iş yerinde bulunan kaynak makinesine ve otomobil motoru parçalarına gizlenmiş 7 bin 861 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alınırken, 2 kişinin ise firari olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, adreslerinde bulunamayan 2 kişinin de yakalanması için çalışma başlattı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüphelinin adliyeye sevk edildiği öğrenildi.