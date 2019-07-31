Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İnegöl Belediyesi’nin temizlik çalışmalarına bir destek de TÜGVA’dan geldi. Yaz okulu öğrencileri, heykel arkasındaki yeşil alanda çevre temizliği yaparak çektikleri videoyla “TÜGVA olarak daha temiz bir İnegöl için vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. Dareyn Gençlik Derneğine meydan okuyoruz.” diyerek yeni bir akım başlattı.



Belediye Başkanı Alper Taban da öğrencileri temizlik yaptıkları alanda ziyaret etti. Öğrencilere ve TÜGVA yönetimine teşekkür eden Alper Taban, “Emeklerinize sağlık. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Daha temiz bir İnegöl için hep birlikte el ele vererek inşallah bu şehri çok daha güzel bir noktaya getirmek istiyoruz. Biliyorum ki sizler bu konuda çok gayretlisiniz, çok isteklisiniz. Hepinizi birer temizlik elçisi, gönüllüsü olarak görüyorum.” dedi.