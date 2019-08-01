Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Diş Hekimliği Fakültesine bağlı International Dent Care Diş Polikliniği ile ilgili son zamanlarda şikâyetler gelmeye başladı. Bunun üzerine ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir harekete geçti. Rektör, 22 Temmuz’da tebdilikıyafet ederek özel aracıyla Kuşadası’ndaki polikliniğe gitti. Muayene olmak isteyen Aldemir’i elinde sigara ile karşıladığı belirtilen çalışan “Bir aydır doktor yok, izinliler. Başka hastaneye gidin” dedi. Bunun üzerine Rektör, Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi Başhekimi ile görüşerek polikliniğin kapatılması, çalışanlarının da başka yere kaydırılması talimatını verdi.

YENİ DOKTORLARLA AÇILACAK

Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir: Bir aydır hasta bakılmıyor ama klima çalışıyor, elektrik harcanıyor. Ben vatandaşın mağdur edilmesine ve devletin israfa uğramasına karşıyım. Böyle bir şey affedilemez. Yeni doktorlarla en kısa zamanda açacağız.