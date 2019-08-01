Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Menteşe ilçesinin kırsal Meke Mahallesi'nde meydana geldi. Durmuş Savran isimli vatandaş sabah saatlerinde ahırda kurbanlıklarını bulamayınca Yerkesik Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerine kurbanlıklarının çalındığını haber verdi.

Olayın gerçekleştiği ahır ve çevresinde Yerkesik Jandarma Karakol ekipleri ve Olay Yeri İnceleme timi tarafından yapılan araştırmalar neticesinde olayın hırsızlık olmadığı tespit edilerek, hayvanlar çevrede aranmaya başlandı.

Jandarma ekiplerinin çevrede yaptığı arama çalışmaları sonunda arazide çalılar arasında 11 adet küçükbaş hayvan bulundu. Kurbanlık küçükbaş hayvanların güneşten korunmak amacıyla ahırdan çıktığı değerlendirilirken, bulunan küçükbaş hayvanlar jandarma ekipleri tarafından sahibine teslim edildi.

Jandarmadan hırsızlık uyarısı

Öte yandan, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle jandarma ekipleri vatandaşları hırsızlık olaylarına karşın bilgilendiriyor. Vatandaşların kurbanlık hayvanlarını emniyetli bir şekilde korumaları istenirken, hırsızlık olaylarına karşın Muğla 112 Acil Çağrı merkezine bildirmeleri istendi.