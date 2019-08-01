Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekiplerince, şehir geneli ile şehirlerarası yollarda yapılan denetimlerde, yasadışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen Afganistan ve Suriye uyruklu 29'u çocuk, 13'ü kadın toplam 67 kaçak göçmen yakalandı. Kaçaklar, emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Keşan'da 67 kaçak göçmen yakalandı
01.08.2019 - 18:14 | Son Güncelleme: 01.08.2019 - 18:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Edirne'nin Keşan ilçesinde polis tarafından uygun olmayan yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen 67 kaçak göçmen yakalandı.
Kaynak: DHA
Etiketler : Edirne,Keşan,göçmen,67,
641099 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/641099.aspx
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