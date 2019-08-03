Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Yenibey Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu olduğu ihbarını aldı. Polis eve baskın yaptı. Yapılan baskında "Coco" isimli hassas burunlu narkotik köpeğinin desteğiyle arama yapıldı. Narkotik köpeği 'Coco', çekmeceye tepki verirken polis çekmeceyi açtığında kalpli bir kutunun içerisinden bin 482 uyuşturucu hap çıktı. Ev sahibi Ömer B. gözaltına alındı.

Zanlı polise verdiği ifadede kutuyu sokakta bulduğunu, merak edip aldığını, kendisinin de uyuşturucu kullandığını ancak bıraktığını eve getirip kutuyu açtığında uyuşturucu olduğunu gördüğünü belirterek, "Bu nedenle polise haber verecektim siz geldiniz. Ben uyuşturucu satmıyorum" dediği öğrenildi.