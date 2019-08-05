Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Antakya ilçesi Saray Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyyar süt mısır tezgahının içinde bulunan ve gaz kaçağı olduğu tahmin edilen piknik tüpü, satıcının kapağı açmasıyla patladı. Yüzü yanan mısırcı olay yerine çağrılan ambulansla Antakya Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yüzünden hafif yanıklar oluşan genç mısırcının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.