Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Valiliği, vatandaşların Kurban Bayramını huzur ve güven içinde geçirmesi için gerekli tüm tedbirlerin alındığını açıkladı.

"Kurban bayramı dolayısıyla vatandaşlarımızın dini vecibelerini huzur içinde eda etmeleri, iller arası muhtemel salgın hastalık riskinin bertaraf edilmesi ve diğer hususlarla ilgili gerekli önlemler planlamış ve uygulanmaya devam edilmektedir” denilen açıklamada alınan önlemlerle ilgili şunlar kaydedildi:

“İstanbul’a kurbanlık hayvan girişleri 27 Temmuz 2019 tarihinde başlamıştır. Denetimler bu tarihten iki hafta önce başlatılmış olup, titizlikle uygulanmaktadır. İl ve 39 İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinde görevlendirilen personel ile Acil Müdahale Ekipleri oluşturularak 7 gün 24 saat esasına göre çalışılmaktadır. İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Belediye Zabıta ekipleri ile koordineli olarak çalışmalar yoğunlaştırılmıştır. Riva ve Çamlıca Canlı Hayvan Sevk Kontrol Noktası ile Kurtköy Mehmetçik Vakfı Dinlenme Tesislerinde, Ahmediye Gişeleri Yol Kenarı Denetim İstasyonu ve Selimiye Tem Gişeleri Yol Kenarı Denetim istasyonlarında tam zamanlı denetim yapılmakta, gerekli şartları taşımayan sevklere izin verilmemektedir.

İstanbul’a kara ve deniz yoluyla hayvan giriş çıkışlarını kontrol altına alan İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kurban satış ve kesim yerleri ile ilgili çalışmalarını da sürdürmektedir. İstanbul genelinde izinli 238 satış ve 597 kesim yerinde kurban bayramı boyunca İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinde tam zamanlı Veteriner Hekimler görevlendirilmiştir. Bu görevliler tarafından kurbanlık hayvanların yaş, kulak küpe ve belge kontrolleri yapılmaktadır. Trakya Bölgesinin Şap Hastalığına karşı arilik statüsünün korunması amacıyla Trakya Bölgesine gidecek büyükbaş ve küçükbaş hayvanların Tarım ve Orman Bakanlığınca yayımlanan genelge şartlarını yerine getirmeleri kaydıyla sevklerine izin verilmektedir.

Ayrıca “HaySag” adlı mobil telefon uygulaması geliştirilmiş, bu yazılım sayesinde vatandaşlarımıza satın aldıkları hayvana ait bilgileri takip edebilme imkanı sunularak, bildirim ve şikayetlerini anlık olarak iletmeleri sağlanmıştır. Vatandaşlarımızın kurbanlıklarını belirlenen izinli kurbanlık satış yerlerinden almaları ve kesim yerlerinde kestirmeleri, cadde sokak ve park yeri gibi kamuya açık alanlarda kesim yapmamaları, aldıkları hayvanların kulak küpelerini, pasaportlarını ve doğum tarihlerini kontrol etmeleri, satış ve kesim yerlerinde hayvanların sağlık durumuyla ilgili bir tereddüt halinde veteriner hekime danışmaları önem arz etmektedir."