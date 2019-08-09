Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Alican Ar idaresindeki otomobil, Balıkesir’den Bursa’ya doğru seyir halindeyken Bakırköy yakınlarında kırmızı ışıkta bekleyen İbrahim Yavuz idaresindeki kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle ortalık adeta savaş alanına dönerken otomobilde bulunan Alican Ar ve 3 yolcu yaralanırken, araçta sıkışan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından güçlükle çıkarıldı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Karacabey Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada 2 kişi ağır yaralanırken, kamyon sürücüsü İbrahim Yavuz ekipler tarafından gözaltına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.