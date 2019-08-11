Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun birinci, Türkiye’nin ise 13’üncü Ramsar Alanı olup Ramsar Sözleşmesi kapsamında koruma altına alınan göl, maalesef şu sıralar tamamen kurumuş hâlde. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Doğu Anadolu Bölge Sorumlusu Adem Ertaş “Kuyucuk Gölü en son 20 yıl önce tamamen kurudu. Onun bu hâlde olması bizi üzüyor. Adeta Mars’ı andırıyor. Acilen yeraltı sularıyla beslenmesi lazım. Çok hızlı şekilde bu işe el atılmalı. Yaban hayatı için çok önemli bir nokta” dedi.