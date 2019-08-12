Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Arkadaşlarımız, “Nedir bu bakırın sırrı” diye Marmaris’te bir bakır ustasına sormuş. Usta Davut Akın, bakırın son dönemde büyük talep gördüğünü söylemiş. İbrikler, tabaklar, tencereler ve hatta kazanlar alıyormuş varlıklı kişiler. Çünkü bunların fiyatları 50 liradan başlıyor, 50 bin liraya kadar da çıkıyormuş. Bakır sadece süs mü şimdilerde? Elbette hayır. Özellikle lüks restoranlar müşterilerine bakır tencere ve tavada pişirerek sunuyor yemeklerini. Sadece yemeklerde mi bakırın güzelliği derseniz, ona da hayır... Çünkü lüks evlerin süs objesi de olan bakır saksıda yetişen çiçeğe sinek, böcek bile gelmiyormuş.