Arkadaşlarımız, “Nedir bu bakırın sırrı” diye Marmaris’te bir bakır ustasına sormuş. Usta Davut Akın, bakırın son dönemde büyük talep gördüğünü söylemiş. İbrikler, tabaklar, tencereler ve hatta kazanlar alıyormuş varlıklı kişiler. Çünkü bunların fiyatları 50 liradan başlıyor, 50 bin liraya kadar da çıkıyormuş. Bakır sadece süs mü şimdilerde? Elbette hayır. Özellikle lüks restoranlar müşterilerine bakır tencere ve tavada pişirerek sunuyor yemeklerini. Sadece yemeklerde mi bakırın güzelliği derseniz, ona da hayır... Çünkü lüks evlerin süs objesi de olan bakır saksıda yetişen çiçeğe sinek, böcek bile gelmiyormuş.
Köylüler çeliğe kentliler bakıra
12.08.2019 - 03:36 | Son Güncelleme: 12.08.2019 - 03:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hemen hepimiz biliriz köylerde kullanılan süslü bakır tabaklar, sıra sıra dizilmiş, kalaylanmış bakır tencereleri... Kahvenin iyisi bakır cezvede pişer; biliriz. Biliriz de zor gelir kullanması. İşte bu yüzden köy insanları çelik tencerenin kolaylığını görüp geleneksel bakırdan yavaş yavaş vazgeçiyor. Şehirliler ise son dönemde keşfettikleri bakırı bazı özel yemeklerini pişirmede, çoğunlukla da sunumda kullanmaya başladı.
Etiketler : çelik,bakır,
643324 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/643324.aspx
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