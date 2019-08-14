Edinilen bilgilere göre, Battalgazi ilçesine bağlı Beydağı Mahallesi Gümüş Sokak mevkisinde ot ve çalılık alanda yangın çıktığı ihbarı üzerine ekipler bölgeye sevk edildi. Malatya Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede müdahale edilen yangın yaklaşık olarak 3 saat süren bir çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. 5 hektarlık bir alanda etkili olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Malatya'da korkutan yangın
14.08.2019 - 01:17 | Son Güncelleme: 14.08.2019 - 01:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Malatya'da ot ve çalılık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Etiketler : malatya,yangın,
643620 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/643620.aspx
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