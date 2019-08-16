Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde 1987 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile ‘turizm merkezi’ ilan edilen Ayder Yaylası’nda, düzensiz yapılaşmayla birlikte doğal güzellik bozuldu. Kentsel dönüşüm projesi uygulanacak yaylada şimdi de sayıları her geçen gün artan salıncaklar, oluşturduğu görüntü kirliği ile tartışılıyor. Geçen ay yaylayı ziyaret eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, salıncakların kaldırılması için talimat vermişti. Salıncaklardan yaylada yer kalmayınca Rize Valiliği harekete geçti. Rize Valisi Kemal Çeber, “Kısa sürede yaylanın düz alanı için kamulaştırma süreci başlayacak. Vatandaş ‘Burası benim arazim ve salıncaklarla geçiniyorum’ diyor, haklı olarak. Biz de karşılığını vererek, devlet olarak onları alacağız. Bu işin yapılabileceğinin düşünüldüğü yerler olursa tespit edip üçerli, dörderli, ikişerli olarak belirlenen yerlere salıncaklar konulabilir. İnsanların ‘Salıncaklardan dolayı zemindeki yeşili göremez olduk’ dediği o alanda salıncaklara müsaade etmeyeceğiz“ dedi. Valilikten salıncakların kaldırılması için sahiplerine uyarı gönderildi.