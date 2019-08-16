Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının başlattığı Sosyal Çalışma Programları kapsamında yaz aylarında fidanlıkta üniversite öğrencileri istihdam ediliyor. Programa katılan 6’sı kız 16 öğrenci, tohum ekimi, lavanta aşılaması, yabani ot toplama, sulama, fidan bakımı gibi işleri yapıyor. Öğrencilerin asgari ücretle haftanın 3 günü çalıştığını belirten Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel, “Gençlerde çevre farkındalığını oluşturmaya çalışıyoruz. Amacımız öğrencileri hayata hazırlarken, toprakla bütünleşmeleridir. Ankara’dan, Bilecik’ten, Kütahya’dan ve Eskişehir’den öğrenci kardeşlerimiz fidan üretimine katkı sağlıyor. Aynı zamanda harçlıklarını da alıyorlar” dedi. Öğrenciler de ülkenin yeşillenmesine katkı yaptıkları için mutlu olduklarını söylediler.



EĞİTİMLİ EMEKÇİLER

Eskişehir Orman Fidanlığı’nda üniversite öğrencileri tohum ekimi, lavanta aşılama, yabani ot toplama, sulama ve fidan bakımı gibi pek çok işi yapıyor.