Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir’in Karaburun ilçesindeki mahallesi Salman, internet ve telefondan uzak. Mahallede tatilcilerin “bir köy evinde yaşıyormuşçasına” kendi yemeklerini doğal ürünlerle hazırladığı, bahçe işleriyle uğraştığı, keçi sağdığı kullanmadığı bir ortam hâkim... Tatilciler, bu köyde iki kişi gecelik konaklama için 500 lira ödüyor. Çeşme’de Germiyan köyü, Yörük kültürünün izleri, ekşi maya ekmeği ve ot yemekleriyle alternatif bir gezi ve tatil rotası oluşturuyor. Ödemiş ilçesinde Bozdağ’ın yamaçlarındaki Birgi de butik otele dönüştürülen tarihi konaklarda Anadolu sıcaklığı arayan turistlerin tercihi durumunda. İzmir’in Foça ilçesi Kozbeyli köyüne ise özgün taş mimarisini ve ünlü dibek kahvesini sevenler gidiyor. Aydın’ın Kuşadası ilçesine bağlı Kirazlı köyünün kapıları, mahallî yemekleri tatmak isteyenlerin ilgisini çekerken Muğla’nın Milâs ilçesine bağlı Kapıkırı köyü, fotoğrafçıların tercih ettiği noktalar arasında bulunuyor.