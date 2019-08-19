Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekiplerin çalışmalarıyla sular tahliye edildi. Alt geçidin giriş ve çıkışları bariyerlerle kapatıldı. Bazı esnaflar kendi imkânlarıyla dükkânlarını temizlemeye çalıştı, kullanılabilir durumdaki mallarını aldı. Bazıları ise ıslanan ayakkabıları kuruması için merdivenlere serdi. Esnaf Emrah Kandemir “Her şey on dakikada oldu. Büyük bir maddi zararımız var. Belediye gelip bakacak. Kimin ne zararı var kontrol edecek” dedi. Bir başka esnaf Mehmet Şirinakbaş da “Denizden de su geldi. Kaçmak zorunda kaldık. Hiçbir şeyimiz kalmadı” diye konuştu.