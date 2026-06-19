Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın gerçekleştirilecek YKS öncesinde öğrencilere başarı dileklerini iletti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdoğan, gençlere olan güvenini bir kez daha vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde üniversite adaylarına yönelik bir mesaj yayımladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdoğan, sınava girecek tüm öğrencilere başarılar diledi.

Mesajında gençlere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sınav öncesinde öğrencilere zihin açıklığı ve kolaylık temennisinde bulundu. Sınav sonucundan bağımsız olarak gençlerin ülkenin geleceği açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Erdoğan, öğrencilere moral verdi.

"SİZLERE GÜVENİYORUZ, SİZLERE İNANIYORUZ"

Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Yarın Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na girecek tüm gençlerimize yüce Allah’tan zihin açıklığı ve kolaylıklar niyaz ediyorum. Sevgili genç arkadaşlarım: Sınavınız nasıl geçerse geçsin, unutmayın; sizler bu ülkenin geleceğisiniz, yarınlarımızın teminatısınız, ailelerinizin ve milletimizin göz bebeğisiniz. Sizlere güveniyoruz, sizlere inanıyoruz."

"SİZLERİ DAİMA DESTEKLEYECEĞİZ"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de sosyal medya hesabından sınav öncesi bir mesaj yayımladı. "Değerli evlatlarım, yarın uzun bir hazırlık sürecinin ardından Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) emeklerinizi ortaya koyacaksınız. Aylarca süren çalışmalarınızın, gösterdiğiniz sabrın ve fedakârlıkların karşılığını almanızı gönülden temenni ediyorum" diyen Tekin, paylaşımının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Şunu bilmenizi isterim ki; bizler dün olduğu gibi bugün de yarın da sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Hayallerinize ulaşmanız, güçlü bir geleceğe hazırlanmanız ve potansiyelinizi en iyi şekilde ortaya koymanız için sizleri daima destekleyeceğiz.

Bu vesileyle kıymetli vatandaşlarımızdan da özel bir ricada bulunmak istiyorum: Sınav süresince okul ve üniversite çevrelerinde sessiz olmaya, korna çalmamaya ve öğrencilerimizin dikkatini dağıtabilecek davranışlardan kaçınmaya lütfen özen gösterelim. Gençlerimize sunacağımız en güzel destek, onlara huzurlu bir sınav ortamı sağlamaktır.

Rabbim tüm evlatlarımıza zihin açıklığı versin; emeklerini bereketlendirsin, gönüllerindeki hedeflere ulaşmayı nasip etsin. YKS’ye girecek tüm öğrencilerimize üstün başarılar diliyorum."

"KALBİNİZDEKİ HEYECAN BAŞARIYA DÖNÜŞSÜN"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

"Yarın ve pazar günü gerçekleştirilecek #YKS’ye girecek tüm genç kardeşlerime yürekten başarılar diliyorum. Aylardır süren disiplinli çalışmalarınızın ve verdiğiniz büyük emeklerin, hayalini kurduğunuz güzel sonuçlara vesile olmasını temenni ediyorum.

Unutmayın ki; bugün verdiğiniz bu mücadele, ülkemizin yarınlarına atılan en güçlü tohumlardır. Gösterdiğiniz azim, gelecekteki başarılarınızın en büyük teminatıdır. Rabb'im her birinize zihin açıklığı versin, kalbinizdeki heyecanı başarıya dönüştürsün. Her şey gönlünüzce olsun."

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