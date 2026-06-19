ABD Başkanı Trump, "Maalesef İran lideri Hameney'e zarar verdim, kendisi ağır yaralandı. Ancak cesur bir kişiliğe sahip" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, mutabakatın ardından yeni bir açıklama yaptı. Hamaney'i 'cesur' olarak nitelendiren Trump'ın açıklaması şöyle:

"Maalesef İran lideri Hameney'e zarar verdim, kendisi ağır yaralandı. Ancak cesur bir kişiliğe sahip. İran’da yaşananların bir rejim değişikliğine işaret ettiğine ve Hamaney’in konumunun babasından farklı olduğuna inanıyorum"

Öte yandan, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance da İsrail'in ABD üzerinde etkisi olup olmadığı sorusuna Vance, "Elbette, İsrail'in, diğer birçok ülke gibi Amerikan siyasetini etkilemeye çalıştığını düşünüyorum. Bunu zaten kabul ediyorum. ABD liderlerinin, bir gündemi takip ederken bunu ABD'nin çıkarları için mi yoksa başka bir ülkenin çıkarları için mi yaptığına çok dikkat etmesi gerekiyor." cevabını verdi.

"ANLAŞMAZLIK VAR"

Vance, ABD'nin çıkarlarının "her zaman" İsrail'in çıkarlarıyla aynı doğrultuda olduğu görüşüne katılmadığını vurgulayarak ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'la çatışmaların nasıl sonlandırılacağı konusunda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bazı anlaşmazlıkları olduğunu aktardı.

Vance, İran yönetimi içerisinde ABD ile "daha iyi ilişkiler kurmak isteyenlerin" olduğunu savunarak, anlaşmanın amacının Hürmüz Boğazı'nı açmak, İran'ın nükleer programındaki "ABD kazanımlarının" bir kısmını güvence altına almak ve İran'a Washington yönetimiyle "iyi ilişkiler kurma" fırsatı vermek olduğunu belirtti.

İRAN-ABD ARASINDA VARILAN MUTABAKAT

İran ve ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu.

İslamabad Mutabakatı adı verilen mutabakat zaptı, 18 Haziran'da İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından dijital ortamda imzalanarak yürürlüğe girmişti.

Mutabakat, Lübnan dahil olmak üzere savaşın sona erdirilmesi, Hürmüz Boğazı'nın açılması, ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasının kaldırılması gibi maddeleri içeriyor.

Mutabakat zaptının imzalanmasının ardından tarafların, nihai anlaşmaya varılması için İran'ın nükleer programı ve yaptırımların kaldırılması gibi konularda kısa süre içinde 60 günlük müzakere sürecine başlaması bekleniyor.

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