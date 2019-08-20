Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Celal Bayar Parkı'nda vatandaşları Kızılırmak'a girmemeleri konusunda uyararak, broşür dağıttı.

İlçe Emniyet Müdür Vekili Dursun Ergül, boğulma vakalarına karşı duyarlılığı arttırmak amacıyla hazırladıkları broşürleri vatandaşlara dağıtarak, kendilerini uyardıklarını söyledi.

Boğulma olaylarından daha çok genç vatandaşların etkilendiğini ifade eden Ergül, bu tür olayları engellemek amacıyla bu yöndeki bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarının devam edileceğini kaydetti.