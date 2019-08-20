Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Deliçay mevkisinde, Okan Böyümez yönetimindeki 01 RU 837 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halindeki Fatih Yurdaer idaresindeki 01 ADJ 254 plakalı minibüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan Yağız Efe Tatlı adlı bebek ile Fatma Tatlı (37), Araş Giray Tatlı (3), Ayşe Çağla Böyümez (17), Çağatay Balcı (22) ve Durdane Büyümez (54) yaralandı.

Yaralıların bir kısmı olay yerinden geçen özel araçlarla, diğer yaralılar da olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ambulansı ile Kozan Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.