Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay Üsküdar Burhaniye Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Park halindeki otobüsün bilinmeyen bir nedenden hareket etti. Otobüs ardından hareket etti. Üç aracı altına alan otobüs direğe çarparak durabildi. Faciadan dönülen anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde park halindeki otobüsü birden hareket ediyor. Otobüs hızlanarak araçlara çarpıyor.