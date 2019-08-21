Olay Üsküdar Burhaniye Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Park halindeki otobüsün bilinmeyen bir nedenden hareket etti. Otobüs ardından hareket etti. Üç aracı altına alan otobüs direğe çarparak durabildi. Faciadan dönülen anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde park halindeki otobüsü birden hareket ediyor. Otobüs hızlanarak araçlara çarpıyor.
Freni boşalan park halindeki otobüs üç aracı böyle ezdi
21.08.2019 - 11:50 | Son Güncelleme: 21.08.2019 - 12:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Üsküdar'da park halinde bulunan otobüsün aniden freni boşaldı. Otobüs üç aracı altına alırken, faciadan dönülen anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: İHA
Etiketler : istanbul,fren,araç,kaza,
645203 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/645203.aspx
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