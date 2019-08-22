Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara-Bartın Karayolu'nda Bakacakkadı istikametinden Çaycuma istikametine gitmekte olan Efe Tur firmasına ait T.O. hakimiyetindeki 50 DK 640 plakalı yolcu otobüsü, karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya Muharrem Kartoğlu'na (66) çarptı. Otobüsün önüne çıkan yaya Muharrem Kartoğlu otobüsün altında kalarak olay yerinde hayatını kaybetti. Adamın cenazesi Cumhuriyet Savcısının olay yerine gelmesiyle Gökçebey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili olarak jandarma soruşturma başlattı.