Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çanakkale merkeze bağlı Kirazlı köyü Balaban mevkiinde bir şirket tarafından yürütülen maden arama faaliyetlerine tepki için bölge sakinleri ve çevreciler, 26 Temmuz’da ‘Su Nöbeti’ başlattı. Kaz Dağlarının kuzeyi için nöbet sürdürülürken, dağın güney yamaçlarındaki Edremit Körfezi’nde, imar uygulamalarının yoğunlaştırılarak betonlaşmanın çabuklaştırıldığı dikkat çekiyor. Balıkesir’in Edremit ilçesine bağlı Altınoluk, Akçay, Zeytinli ve Güre mahalleri ile Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde sahil kesiminden yıllar önce başlayan betonlaşma, rant sebebiyle Kaz Dağlarının eteklerine doğru hızla ilerledi. Bölge betonlaşmakla kalmadı, en önemli varlıklarından olan zeytinlik alanlarını hızla kaybetmeye başladı.

Edremit Belediyesi’nin AK Partili Meclis Üyesi Murat Tuna, körfez bölgesindeki durumdan CHP’yi sorumlu tuttu. Tuna şöyle konuştu:

“SORUMLULUK CHP’NİN”

“Edremit Körfezi 1985 yılından beri yazlıkçı akınına uğradı. O zamandan beri yapılan nazım imar planları Edremit’te arz talebi arttırdı ve körfez beton ile karşı karşıya geldi. Bu kadar çabuk ve yoğun betonlaşmasının sebebi belediyelerin vatandaşa sağladıkları imar imtiyazlarından kaynaklandı. Körfeze, 30 yıldan beri CHP’li belediyeler hakimdir ve hiç ara dönemleri de olmamıştır. Bu dönemler zarfında 1/1000’lik uygulama imar planlarındaki plan tadilatlarına eğer CHP’li belediyeler müsaade etmesiydi Edremit Körfezi bu kadar yoğunlaşmayı, yapılaşmayı asla bugüne kadar bulamazdı.”

İMAMOĞLU AİLESİNİN VİLLALARI DA BÖLGEDE

Yoğun betonlaşma baskısı altındaki Kaz Dağlarının eteklerinde yer alan Edremit ilçesinin Güre mahallesinde ve buraya bağlı Kavurmacılar mevkiinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Ekrem İmamoğlu ve babası Hasan İmamoğlu’nun da imarlı dönümlerce arsası bulunduğu ileri sürüldü. Baba Hasan İmamoğlu’nun bu arsalarından birisinin üzerine ise havuzlu çok sayıda villa inşa edildi. Yeni tamamlanan villaların yapımı için de ağaç kesimi yapıldığı ileri sürüldü. Başkan İmamoğlu, Kaz Dağı’ndaki ağaç kesimine sosyal medyadan paylaştığı mesajla tepki göstermişti.