Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, dün gece il merkezine 35 kilometre uzaklıktaki Küçüksütlüce Köyü'nde meydana geldi. İddiaya göre Oğuz K., akşam birlikte uyuduğu eşinin gece yatakta olmadığını fark etti. Dışarı çıkıp eşini arayan Oğuz K., Birgül K.'yi evlerinin yanındaki ahırda başından tabancayla vurulmuş halde buldu. Jandarma ve sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine gelen ekipler, Birgül K.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Cesedin yanında bulunan tabancaya el konuldu.

Genç kadının cansız bedeni otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Soruşturma başlatan jandarma, Oğuz K.'yi gözaltına alarak karakola götürdü.

Oğuz K.'nin ifadesinde gece uyandığında Birgül K.'nin yatakta olmadığını fark ettiğini, ahıra baktığında da yerde bulduğunu söylediği öğrenildi. Soruşturma sürüyor.