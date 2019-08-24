Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 24 Ağustos 2019 günü Hakkari-Yüksekova karayolunda gerçekleştirilen arama tarama faaliyeti neticesinde yol kenarında 1 adet tuzaklanmış EYP tespit edilmiştir. Tespit edilen patlayıcı madde usulüne uygun olarak olay yerinde imha edilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.