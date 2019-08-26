Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Müfredat kitapları devlet tarafından veriliyor evet ama okul kıyafeti, çanta, defter, kalem ve boyaların yanı sıra okullardan istenen çok miktarda yardımcı malzeme için alışverişe koştuk. Alışveriş yoğunlaşınca, belirli ve güvenilir firma ve markaların dışında, normalde işi bu olmayan, ancak dönemi fırsata çevirmek isteyen çok sayıda kişi dönemlik ürünleri piyasaya sürdü. Bunların çoğu denetimsiz. ‘Merdivenaltı’ diye tabir ettiğimiz bu ürünleri aldığınızda, karşılaşacağınız herhangi bir problem hâlinde bir muhatap bulmak ne yazık ki mümkün değil. Tamam, bunlar biraz ucuz olabilir ama ya kalite? Kullanılan boyayı bilmiyoruz, içinde sağlığa zararlı hangi ürünler kullanıldı bilmiyoruz. Bu ürünler çocukların tenine temas edecek. Bazıları heyacandan kalemlerin üzerindeki boyaları bile yer, biliyorsunuz. Yani belki de hastalıklara davetiye çıkaracak bu malzemeleri çocuuklar doğrudan yutacak ve hasta olacak. İyisi mi, biraz pahalı da olsa adını, markasını bildiğimiz, güvenilir yerlerden alışveriş yapmak. Bu sayede hem iade ve değiştirme ihtiyacı halinde karşımızda muhatap bulabilme, kullanırken de güvenle kullanma rahatlığı kazanacağız; az şey mi!..

Konu hakkında ilgili bakanlıklar da teyakkuzda. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bütün ülkede kırtasiye ürünleri ve okul kıyafetleriyle ilgili denetimlerin yapılmaya devam ettiğini, güvensiz olanların tespiti ve toplanmasının sağlandığını duyurdu ve güvensiz ürünleri ‘www.guvensizurun.gov.tr’ ve ‘www.gubis.gov.tr’ adresinde sıraladıklarını, tüketicilerin güvensiz ürün satanları burada görebileceklerini hatırlattı. Bakanlığın çalışmalarına vatandaşların da katılması, 2011 yılında yüzde 53 olan kırtasiye ürünlerindeki aykırılık oranını yüzde 3’e kadar gerilemiş durumda. Bunun için güvensiz ürüne tolerans göstermeyelim, karşılaştığımızda şikâyetimizi yapalım.

NELERE BAKMALI?

¥ Modeli, üreticisi, ithalatçısı belli olmayan ürünler alınmamalı.

¥ Kırtasiye ve özellikle boya kalemi ve boyalarda CE işareti ve ‘EN 71 standardına uygundur’ ibaresi aranmalı.

¥ Oyuncak niteliği taşıyan kırtasiye ürünlerinde de CE işareti aranmalı, 36 aydan küçük çocuklar için yapılan uyarılara dikkat edilmeli.

¥ Tekstil ve ayakkabıda direkt tene temas olduğundan önemli. Bunlarda kullanılan boya ve yapıştırıcıların su bazlı olması, solvent içermemesi gerekiyor.

¥ Açıklamalar ve etiketler Türkçe ve kolay okunabilir olmalı.

¥ Ürünlerin güvensiz olduğunu düşünenler, ALO 175 Tüketici Danışma Hattına 7 gün 24 saat başvurabiliyor.