Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre, bugün saat 11.38'de merkez üssü Pasinler ilçesi Köprüköy Marifet Mahallesi'nde yerin 4.4 kilometre derinliğinde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 
Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.