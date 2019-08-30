Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, olay, dün saat 23.30 sıralarında Evka-3 Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesörü, Pediatrik Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanı ve Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlusu olduğu öğrenilen F.K (51), iddiaya göre 7'nci kattaki evinin balkonundan aşağıya atladı. Apartmanın bahçesine düşen F.K ağır yaralanırken, çevredeki vatandaşlar sağlık ekiplerinden yardım istedi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Köroğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Profesörün cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.