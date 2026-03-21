Vergi incelemesinde e-izah dönemi! Denetim kapasitesi artıyor
Kayıt dışı ekonomi ile mücadele kapsamında vergi incelemelerinde etkinliğin artırılması için yeni bazı adımların atılması planlanıyor.
- İhbar ve şikayetler hızlı ve titizlikle değerlendirilecek.
- Mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunu sağlamak amacıyla izaha davet müessesesi kullanılacak.
- Yeni oluşturulacak “e-İzah” projesi ile denetim kapasitesi etkin kullanılacak.
- E-İzah ile mükelleflerin elektronik ortamda izaha daveti ve izahta bulunabilmesi sağlanacak.
- Olağan vergi incelemeleri ile konusu suç teşkil eden fiillere yönelik vergi incelemeleri ayrılacak.
Haber Merkezi / ANKARA - Vergi Denetim Kurulunun faaliyet raporunda, kayıt dışı ekonomi ile mücadele kapsamında; denetim gücünün daha verimli kullanılması, vergi incelemelerinde etkinliğin artırılması, idari makamların gereksiz yere meşgul edilmesinin önlenmesi amacıyla ihbar ve şikâyetlerin hızlı ve titizlikle değerlendirileceği belirtildi.
Ayrıca, mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunu sağlamak amacıyla izaha davet müessesesi ve yeni oluşturulacak “e-İzah” projesi ile denetim kapasitesi etkin bir şekilde kullanılacak.
E-İzah ile mükelleflerin elektronik ortamda izaha daveti ve izahta bulunabilmesi sağlanacak. Olağan vergi incelemeleri ile konusu suç teşkil eden fiillere yönelik vergi incelemeleri de birbirinden ayrılacak.