Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir süre önce askerden terhis olan Suat Yüksekbağ, Siirt’in Baykan ilçesinden, Batman’da mevsimlik işçi olarak çalışan babasını ziyarete geldi. Ailesiyle hasret gideren genç, Baykan’a dönmek için geldiği otogarda R.K. ve A.K. adlı kardeşlerin saldırısına uğradı. Yüksekbağ, aldığı bıçak darbeleriyle yere yığıldı. Saldırgan kardeşler, ellerindeki bıçak ve sopayla aralarından kan davası olan genç adamın başında ölmesini bekledi. Yardım etmek isteyenleri bıçak ve sopayla engelleyen katilleri polis bile izlemekle yetindi. Talihsiz gencin son bir gayretle yardım istemesi üzerine polis eli kanlı kardeşlere silah doğrulttu. Katillerin olay yerinden ayrılması sonrası gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan talihsiz genç, ambulansla götürüldüğü Batman Bölge Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Vücudunda çok sayıda bıçak darbesi tespit edilen Yüksekbağ’ın cansız bedeni, otopsi işleminin ardından ailesi tarafından teslim alınarak, toprağa verilmek üzere Siirt’in Baykan ilçesine bağlı Atabağı beldesine götürüldü. Yüksekbağ, burada gözyaşları içinde defnedildi. Vahşet anı ise çevrede bulunanlar tarafından saniye saniye görüntülendi. Genç adamın göz göre göre öldüğü vahşete müdahale etmeyen polisler hakkında, soruşturma başlatıldı. Katil zanlısı kardeşler ise tutuklandı. BATMAN