Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kdz. Ereğli Plajlar mevkisinde yakınlarıyla denize giren A.G. (8), akıntıya kapılarak hızlıca denizin ortasına doğru sürüklenmeye başladı. Bağırmaya başlayan çocuğun sesini duyan vatandaşlar durumu Ereğli Belediyesi cankurtaran ekibine haber verilmesi üzerine cankurtaran ekipleri ve yakınları, zamanında müdahale ederek A.G.'yi sudan çıkardı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.