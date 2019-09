Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Mükemmel fotoğraflar, harika yerler, kusursuz hayatlar. Herkes her anını sosyal medyada paylaşıyor. Hangi paylaşımın nelere sebep olacağı düşünülmeden, sadece paylaşılıyor. Sırf sosyal medyada iyi görüntü vermek için binlerce lira verilen diş ve burun estetikleri, alınan kıyafetler, gidilen yerler ve daha niceleri... Bir araştırma diyor ki, kadınlar tek bir fotoğrafı filtrelemek için yaklaşık 10 dakika ayırıyor; sadece filtresine. Günde 5-6 kez paylaşım yapanlar var. Her seferinde 10 fotoğraf paylaşıp bunların her biri için 10 dakika ayırdığını düşündüğümüzde, durumun vahameti daha fazla ortaya çıkıyor.

Bu önemli bir problem tabii ama daha büyük sıkıntılarımız var. Çünkü sosyal medya davranışları, kişilikten aile problemlerine kadar çok yıkıcı sebepler barındırıyor. Bu çerçevede yeni bir sıkıntının doğmasına da yol açıyor: Dijital kıskançlık. Reem Nöropsikiyatli Merkezi Kurucusu Nörolog Dr. Mehmet Yavuz, yeni nesil ilişkilerin bir numaralı sorununun dijital kıskançlık olduğunu ifade ediyor.

Kim kimin fotoğrafını beğendi?

O fotoğrafı beğenirken, benimkini neden görmedi?

Eskiden bir bakıştı kıskançlık sebebi. Ardından telefonlarla iletişim başladı, daha fazla iletişim ve daha fazla kıskançlık başladı. Şimdi ise galiba zirvesini yaşıyoruz. Akıllı telefonlar sayesinde yaşı, cinsiyeti, sosyal grubu fark etmeksizin herkes; yediğini, giydiğini, gittiği yeri ve akla gelen-gelmeyen her şeyini paylaşır oldu. Eşini, arkadaşını sosyal medyadan arayan ve hatta bulan milyonlar var. Her şey bu kadar aleni ve kolay olunca, eskiden saklanan kıskançlıklar da daha bir abartılı ifade edilmeye başladı. Kavgalar, boşanmalar, hatta şiddet ve cinayet geliyor bunun arkasından.

DEDEKTİF YAZILIMLAR

Çiftler her ne kadar kadın erkek ilişkisinde en önemli şeyin güven duygusu olduğunu söylese de kontrol ruhu bu düşüncenin önüne geçiyor. Hem erkek hem kadın, genellikle eşinin ya da eş adayının şifresini bilmek istiyor. Çiftler doğal olarak partnerinin karşı cinsle arkadaşlığına sıcak bakmıyor ve sosyal medyadaki her adım sıkı sıkıya kontrol ediliyor. Hatta bu kontrolle bitmiyor, ‘dedektif yazılımlar’ bile kullanılıyor. Bu tür davranışlar ise daha fazla kadınlarda görülüyor. Kadınlar, gün boyu işte, toplantıda ve yoğun olan eşlerini daha çok kıskanıp problem çıkarabiliyor.

NELER YAPMALI?

Aslında ne yapılması gerektiğini herkes biliyor. Birkaç arkadaş bir araya geldiğinde bile herkes telefonda sanal âlemde geziyor ve bunu herkes yanlış bulduğu hâlde yapıyor. Uzmanlar diyor ki, sanal âlem gerçek iletişimin önüne geçmemeli. Dijital dünyada ‘sosyalleşirken’ gerçek dünyada yalnızlığa sürüklenmemek, aileye ve iletişime zarar vermemek gerekiyor. Çünkü birbirlerine zaman ayırmak yerine sosyal medyanın sonsuz dünyasına kapılan çiftler birbirlerinden uzaklaşıyor iletişim bitiyor. Kıskançlık ve güvensizlik gibi sorunları çözmenin en iyi yolu çiftlerin birbirleriyle iletişime geçmesi ve kaliteli zaman geçirmesi. Tabii ki iletişimin sadece konuşmak değil dinlemek olduğu gerçeğini de unutmadan.