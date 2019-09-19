Gaziantep D-400 karayolunda seyir halinde bulunan 28 MYM 118 plakalı tır, önünde seyir eden 27 AAT 289 plakalı traktöre çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Bölgeye çok sayıda sağlık ekibi ve jandarma sevk edildi.
Gaziantep'te tır ile traktör çarpıştı: 1 ölü
19.09.2019 - 20:39 | Son Güncelleme: 19.09.2019 - 20:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gaziantep D-400 karayolunda tır ile traktör çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Gaziantep D-400 karayolunda seyir halinde bulunan 28 MYM 118 plakalı tır, önünde seyir eden 27 AAT 289 plakalı traktöre çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Gaziantep,
651362 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/651362.aspx
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