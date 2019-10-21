Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava parçalı çok bulutlu olacak. Bölgedeki Erzurum, Erzincan, Tunceli, Ardahan, Ağrı, Kars ile Iğdır'da aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sıcaklıkların 1-2 derece azalacağı bölgede, rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklıkları, Ardahan'da 3, Erzurum ve Kars'ta 8, Erzincan, Iğdır ve Ağrı'da 9, Tunceli'de ise 11 derece kaydedildi.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Tunceli'de 22, Erzincan'da 20, Iğdır ve Ağrı'da 17, Erzurum ve Ardahan'da 15, Kars'ta 14 derece olması bekleniyor.