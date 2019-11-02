Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şehit İsmail Sarıcan’ın (30) naaşı, Şanlıurfa’daki törenin ardından Kuzuculu Mahallesi’ndeki babaevinde getirilerek helallik alındı. Daha sonra Kuzuculu Camii’ne geçildi. Buradaki törene şehidin ailesi, askerî erkân ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından bir çocuk babası şehit Sarıcan’ın cenazesi, mahalle mezarlığında toprağa verildi. Anne Ummuhanı Sarıcan, şehit oğlunu son yolculuğuna asker selamıyla uğurladı. Şehidin dört gün sonra bir yaşına girecek olan kızı Asel Sarıcan’ın doğum gününü kutlamak için izin alıp memleketine gelmeyi planladığı öğrenildi.