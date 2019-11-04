Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sabah saatlerinde şiş ve yünleri ellerine alan evlat nöbetindeki anneler, kolları sıvayarak atkı örmeye başladı. Diyarbakır anneleri, bir hafta sonra bitirdikleri atkıları Barış Pınarı Harekâtı’nda görev alan askerlere gönderecek.

Tunceli Pülümür’de kaçırılan er Müslüm Altıntaş’ın annesi Songül Altıntaş, Mehmetçiğin yanında olduklarını belirterek, “Biz Barış Pınarı Harekâtı’ndaki Mehmetçiğimiz ve Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan için atkı örmeye başladık. Bizim de bu harekâta bir katkımız olsun dedik” ifadelerini kullandı.

Oğlu Mehmet için eylemine katılan İmmihan Nilifırka ise “Allah Mehmetçiğimizi korusun. Allah onları başımızdan eksik etmesin” diye konuştu.

Er Sedat Sorgun’un teyzesi Halime Şehitoğlu de, “Onlar var ise biz de varız. Onlar üşümesin, onlar üşürse biz de üşürüz. Dağda taşta Rabb’im onları her türlü afetten korusun” şeklinde konuştu.

Daha sonra oturma eylemi yapan anneler, Barış Pınarı Harekâtı’na katılan Mehmetçiğe asker selamı ile destek verdi. DİYARBAKIR İHA