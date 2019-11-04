Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Araştırmalar bunu gösteriyor tabii ama güneşli havalarda neredeyse bütün insanların kendini mutlu hissettiğini, kapalı havaların depresyon ve can sıkıntısını körüklediğini biliyoruz. Özellikle soğuk kış günlerinde daha az gördüğümüz güneşten en fazla yararlanmak için çaba göstererek mutlu olurken, tasarruf yapmak da mümkün. Bugünlerde ‘pastırma yazı’ denilen sıcaklar var. Dışarı çıkıp güneşin yararlarını direkt almakta yarar var ama güneşten evde de yararlanmanın yollarını Günsan Elektrik Pazarlama Direktörü Alişan Çapan’ın tavsiyelerinden öğrenelim:

¥ Pencerelerin önünü açık bırakın ki güneşten en iyi şekilde yararlanın.

¥ Ampulle aydınlatma gereken yerler için hareket sensörlü ürünler seçip tasarruf edin.

¥ Aydınlatma sistemlerinin parlaklık ayarlarını değiştirerek aynı enerjiyle çok aydınlanın.

¥ Duvarları açık renge boyamak, daha çok ışık yansıması, daha çok tasarruf demek.

¥ Güneş pencerenizden uzaklaşsa dahi, açısı iyi ayarlanmış bir ayna, o güneşi içeri çekebilir.

¥ Evdeki lambaları köşelere yerleştirirseniz, ışığın daha fazla yayılmasını sağlarsınız.

¥ Elektrikli ürünlerde A+ ve üstü ürün seçmeniz, faturanızda önemli azalmaya sebep olur.