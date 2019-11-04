Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Hafta sonu tatillerini saydığımızda 9 güne uzayan tatil için birçok aile harekete geçti bile. Sıcağın son demlerinden faydalanmak isteyenler Antalya’nın tarihî yerlerini keşfederken, denize bile girebilir. Deniz ihtimalinin daha yüksek olduğu bir yer de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Turizm şirketlerinin verilerine göre, Bursa, Sapanca, İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir ve Gaziantep ağırlıklı rotalar yine bu ara tatilin gözde bölgeleri arasında. 3-4 günlük turlara katılmak isteyenler de Eskişehir turu, Kastamonu-Safranbolu, Kapadokya ve Pamukkale turlarını tercih ediyor.

¥ Eskişehir turunda Odunpazarı, Porsuk çayı, Lületaşı atölyeleri, Cam Sanatları Müzesi, Kent Park, Bilim Sanat ve Kültür Parkı, Balmumu Heykeller Müzesi görülebiliyor.

¥ Kastamonu Safranbolu tur hem görsel hem de lezzet yönünden epey zengin bir tur.

¥ Kapadokya turunda Göreme, Avanos, Üçhisar, Derinkuyu Yeraltı Şehri, Hacıbektaş, Ihlara Vadisi var

¥ G.Antep-Urfa-Mardin turunda Göbeklitepe, Balıklıgöl, Gaziantep’in tarihî yerleri ile mistik Mardin turu yapılıp, üç ilin lezzetleri tadılabiliyor.