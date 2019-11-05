Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Söke Sazlı Mahallesi’nde ikamet eden O.G kendisine ait 10 adet küçükbaş hayvanının çalındığını Jandarmaya bildirdi. İl Jandarma ekipleri hayvan hırsızlığı ile ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar ve takip sonucunda Suriye uyruklu S.A, A.A, A.A ve A.E isimli şüphelilerin çalınan hayvanları Germencik Ortaklar Mahallesi’nde satmaya çalıştıkları tespit edildi. Jandarmanın yaptığı operasyon ile hayvanları satmaya çalışan dört yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı. Jandarma çalınan 10 adet koyunu sahibi O.G’ye teslim etti.

