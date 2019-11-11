Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman ÇOBANOĞLU ANKARA

TÜBİTAK, Marmara denizinde inceleme çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. TÜBİTAK MARMARA ve TÜBİTAK ANADOLU gemileri Marmara Denizi ve Haliç’te ölçüm çalışmaları yapacak.

Söz konusu seferler 11 Kasım’dan 21 Kasım’a kadar sürecek. Çalışmalarla denizlerde kirlilik ölçümü yapılacak, çeşitli örnekler toplanacak. Proje kapsamında deniz dibi taraması ve biyoçeşitlilik izlenecek. İstanbul Liman Başkanlığı, diğer gemileri yapılacak çalışmalara karşı uyararak engelleme yapmamaları konusunda bilgi verdi.

TÜBİTAK Ağustos ayında da benzer bir çalışma yapmıştı. TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Başkanlığı tarafından “Deniz Araştırma Projeleri” kapsamında İzmit Körfezi, Marmara Denizi, İstanbul Boğazı, Çanakkale Boğazı ve Haliç’te faaliyette bulunmuştu. Ölçüm, örnekleme ve izleme çalışmaları yine TÜBİTAK MARMARA ve TÜBİTAK ANADOLU bilimsel araştırma gemileri ile yapılacak. Benzer bir izleme seferinin geçtiğimiz dönemde Karadeniz’de de yapıldığı öğrenildi.

DİDİK DİDİK ARANMIŞTI

Ağustos ayındaki inceleme çalışmalarının yapıldığı yerler arasında İstanbul Boğazı Karadeniz çıkışı, Haliç girişi, Yenikapı kıyısı, Küçükçekmece ve Büyükçekmece kıyıları, Tekirdağ kıyıları, Silivri kıyısı, Marmara Ereğlisi kıyısı, Tekirdağ-Marmara Adası arası, Ergene deşarj bölgesi, Çanakkale Boğazı-Marmara girişi, Şarköy, Karabiga-Adalar-Erdek körfezi, Kapıdağ Yarımadası çevresi, Bursa Kurşunlu kıyıları, Bandırma Körfezi, Susurluk Çayı girişi, Gemlik Körfezi, Armutlu kıyısı, Yalova kıyısı, Çınarcık kıyısı ile İzmit Körfezi gibi birçok önemli alan bulunuyordu.

DENİZLERİN RÖNTGENİ ÇEKİLİYOR

Yapılan çalışma ile Türkiye denizleri ve kıyı sularının fizikokimyasal özellikleri, ekolojik durumunu yansıtacak göstergeler, kirlilik durumu ile radyoaktivite seviyeleri izleniyor. Ayrıca kıyı ve denizde biriken katı atıklar, deniz çayırları, deniz tabanı biyoçeşitliliği ve ekonomik balıkçılığa yönelik hedef türler ile bunlardaki kirletici seviyeleri de taranıyor.