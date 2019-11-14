Önceki gün Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde meydana gelen düzensiz göç olayında toplam 39 yabancı uyruklu mülteci ve 1 organizatör yakalandı. Meydana gelen olaylarda ayrıca 1 minibüs ve 39 adet can yeleği ele geçirildi. Yakalanan 39 mülteci işlemlerinin tamamlanması sonrası Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Adlî makamların talimatı gereği minibüs ve can yelekleri yed-i emin otoparkına götürüldü. Adlî makamların talimatı ile M.A. isimli şahıs gözaltına alındı.
Çanakkale'de 39 mülteci yakalandı
14.11.2019 - 15:20 | Son Güncelleme: 14.11.2019 - 15:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince mülteci kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda 39 mülteci yakalandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : çanakkale,mülteci,
662568 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/662568.aspx
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