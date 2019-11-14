Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önceki gün Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde meydana gelen düzensiz göç olayında toplam 39 yabancı uyruklu mülteci ve 1 organizatör yakalandı. Meydana gelen olaylarda ayrıca 1 minibüs ve 39 adet can yeleği ele geçirildi. Yakalanan 39 mülteci işlemlerinin tamamlanması sonrası Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Adlî makamların talimatı gereği minibüs ve can yelekleri yed-i emin otoparkına götürüldü. Adlî makamların talimatı ile M.A. isimli şahıs gözaltına alındı.