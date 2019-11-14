Eyüpsultan Esentepe Mahallesi'nde yokuş yukarı çıkmaya çalışan bir okul servisi geriye kayarak yol kenarındaki direğe çarpıp devrildi. Kazada 7 öğrenci yaralanırken ekiplerin çalışmaları sürüyor
Esentepe'de öğrenci servisi direğe çarptı: 7 öğrenci yaralı
14.11.2019 - 18:18 | Son Güncelleme: 14.11.2019 - 18:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Eyüpsultan Esentepe Mahallesi'nde yokuş yukarı çıkmaya çalışan bir okul servisi geriye kayarak yol kenarındaki direğe çarpıp devrildi. Kazada 7 öğrenci yaralanırken ekiplerin çalışmaları sürüyor
Etiketler : Esentepe,
662605 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/662605.aspx
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